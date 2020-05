Precipita da una scala, muore a Lugano un operaio varesino

(Immagine di repertorio) – Mattinata tragica a Lugano, dove un operaio è morto in un grave incidente sul lavoro.

L’infortunio si è verificato poco dopo le 11.30 in un cantiere in via Camoghè. Un operaio italiano di 45 anni, residente in provincia di Varese, è precipitato da una scala da un’altezza di 5 metri ed è finito in uno scavo.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano, ma l’uomo è morto poco dopo a causa delle gravissime ferite riportate.

La Polizia cantonale, con il supporto della Polizia scientifica e della Polizia comunale di Lugano sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e per capire se tutte le norme di sicurezza nel cantiere sono state rispettate.