Svolta a Busto Arsizio, riaprono cinque aree gioco nei parchi gestiti dalle associazioni

Prima timida riapertura per le aree gioco a Busto Arsizio. L’assessore al Verde Laura Rogora conferma che da domani, sabato 30 maggio, riapriranno 5 delle 30 aree gioco presenti nei 48 parchi della città. Una decisione dettata dal fatto che ognuna delle cinque aree gioco che potranno tornare a disposizione dei bambini bustesi, sono gestite da associazioni che garantiranno il rispetto dei rigidi protocolli di sicurezza sanitaria.

Le aree gioco che riaprono sono il parco Comerio di via Magenta, il parco Campone di via Canton Santo (rione Borsano), il parco della Vita di viale Stelvio (quartiere San Giuseppe), il parco di via Foscolo e il parco di via Pastore (quartiere Beata Giuliana).

Agesp, prima dell’apertura di domani, effettuerà una sanificazione totale dei 5 parchi. La gestione verrà poi presa in carico dalle associazioni, che garantiranno un controllo quotidiano affinché i bambini possano giocare in totale sicurezza.