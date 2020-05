Thai Airways chiude a Malpensa e licenzia

Arrivano le prime chiusure di basi a Malpensa: Thai Airways ha licenziato tutto il personale a Milano Malpensa, chiudendo anche gli uffici operativi.

La compagnia thailandese aveva già annunciato lo stop per l’estate – scelta comune a molti vettori – ma si attendeva la ripresa per ottobre. Al contempo restava la preoccupazione – anche qui come per altri vettori – sul fronte della tenuta finanziaria, si parla infatti di una ricapitalizzazione pubblica per evitare lo stop della compagnia (foto a Malpensa: Malpensa Spotter Group).

La notizia è stata anticipata dalla pagina Vola Malpensa del network di appassionati di Aeroporti Lombardi. «Stiamo ancora aspettando conferme ufficiali, ma è certo» dice Raffaele Del’Erba, della UilTrasporti. «Per ora è arrivata ai lavoratori una mail dalla Thailandia, non abbiamo ancora date e modalità precisa» aggiunge Luigi Liguori, Filt Cgil. In questo contesto comunque la scelta è quella di rinunciare a Malpensa e all’Italia. Prima dell’emergenza Thai operava cinque voli settimanali tra Bangkok e Malpensa, operati con Airbus A350.

Quando una compagnia si ferma, l’effetto è “a cascata” anche su altri servizi collegati, come handling e catering. Settori che sono in parte protetti dalla cassa integrazione, anche se nel concreto una quota di dipendenti non ha ricevuto anticipo dalle aziende e attende i soldi da Inps (qui il punto su un altro segmento di Malpensa, quello del commercio)