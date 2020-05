Un “kit” per festeggiare la mamma

La Pro Loco di Varese, dopo il servizio di consegna a domicilio, l’assistenza per il cambio gomme, il pranzo di pasqua per i senzatetto e la fornitura di dolce varese per le feste, è già in pista con un nuovo progetto che celebra le mamme, affetto che in questo periodo di lontananza è mancato di più a chi non abitava con loro.

L’associazione ha infatti appoggiato delle realtà varesine che offrono la possibilità di consegnare a domicilio in un unico pacchetto torta, fiori, palloncini, biglietto con la dedica per la propria mamma e (in dotazione omaggio) una mascherina in cotone dalla fantasia floreale realizzata da una sarta del territorio. La sorpresa si chiama “Amore a domicilio” e verrà consegnata in occasione della festa, domenica 10 maggio, a cura dell’Associazione varesina 23&20. Il servizio potrà essere prenotato attraverso il sito della Pro Loco entro il 7 Maggio.

Intanto in Pro Loco Varese si tirano anche le somme, sul progetto Dolce solidarietà, che sposava il nostro tipico dolce varesino della Pasticceria Zamberletti, il Dolce Varese, ad un progetto solidale a favore dei bambini dell’Ospedale Filippo Del Ponte.

«Grazie alla vendita solidale abbiamo la possibilità di donare 100 mascherine pediatriche realizzate da Il Ponte del sorriso – ha dichiarato il Presidente Roberto Bianchi – È stata una prova della positività mossa dall’unione di diverse sinergie, che con la volontà di fare rete tra Associazioni permette di raggiungere, come in questo caso, un buon risultato e che mette la nostra associazione all’attivo della sua Mission, ossia essere al servizio del nostro territorio e coglierne le esigenze, per poter dare una mano».