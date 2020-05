Uyba Volley, al via i rimborsi con due modalità

Sono due le possibilità a disposizione dei tifosi della UYBA Volley per ottenere il rimborso di una parte della quota abbonamenti (ma anche, in qualche caso, di biglietti) per la stagione 2019-20, quella terminata in anticipo a causa dell’emergenza sanitaria.

La società del presidente Giuseppe Pirola dà il via quest’oggi, lunedì 18 maggio, alla campagna di “restituzione” – il termine è nostro ma rende bene l’idea – e lo fa mettendo in campo due diverse modalità: l’emissione di voucher da utilizzare per eventi futuri o in alternativa di un buono per acquistare la maglia ufficiale della Unet- Ework o altri oggetti di merchandising proposti dalle “Farfalle”.

Il caso dei voucher è quello ufficiale, normato dal decreto emesso dal Presidente del Consiglio il 17 maggio: gli interessati devono attivare la procedura attraverso il portale Vivaticket che poi emetterà i voucher che potranno essere spesi nel corso della prossima stagione sportiva. L’istanza va effettuata entro il 27 maggio e gli interessati devono inviare la propria richiesta all’indirizzo tickets@volleybusto.com indicando nell’oggetto della e-mail “Voucher rimborso”. Costoro riceveranno una risposta contente due documenti in formato .pdf con i dettagli della procedura da seguire su Vivaticket.

Chi invece preferisse optare per la seconda soluzione dovrà scrivere allo stesso indirizzo (tickets@volleybusto.com) indicando nell’oggetto “Buono Merchandising” tra l’1 e l’8 giugno, allegando i biglietti non sfruttati o gli abbonamenti. Il buono sarà pari al valore non goduto dei titoli di ingresso o pari al rateo per quanto riguarda gli abbonati e sarà valido per l’acquisto di materiale ufficiale della società per una cifra pari al doppio del valore del buono stesso. Una volta ricevuta conferma del valore del buono, ogni utente potrà poi scrivere direttamente a shop@volleybusto.net per procedere con l’acquisto.

Le modalità “Voucher rimborso” e “Buono Merchandising” non sono in nessun modo cumulabili.