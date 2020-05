Vigilanza speciale sulla piazza di Tornavento. “Non deve essere luogo di ritrovo”

Vigilanza “speciale” sulla piazza di Tornavento, per evitare il rischio di assembramenti.

L’indicazione viene dal sindaco di Lonate Pozzolo Nadia Rosa: «Non verranno tollerati comportamenti che possano mettere a rischio la salute o favorire il contagio, in particolare a Tornavento. La piazza di Tornavento non dovrà essere luogo di ritrovo tra amici, ma potrà essere solo un punto di passaggio durante l’attività motoria individuale. In ogni caso l’ingresso nel finesettimana sarà contingentato e verificato da volontari e da forze dell’ordine».

Tornavento è un punto molto frequentato, in particolare nella bella stagione, anche da molte persone che vengono da fuori Comune (lo scorso anno era stato eletto Borgo più bello della provincia).

Il sindaco Rosa ha anche annunciato un cambiamento già studiato da mesi e in via di preparazione: «Da settimana prossima verrà modificata la viabilità a Tornavento con l’introduzione del senso unico in via Goldoni e con l’inversione del verso di percorrenza di via Verga. In questo modo verrà completato l’intervento, previsto nel piano opere pubbliche, di realizzazione del parcheggio di via Henri Dunant che comprendeva, oltre alla costruzione del parcheggio, la rettifica della viabilità esistente. Nell’attesa di questa modifica e dell’apertura ufficiale del parcheggio, esso verrà comunque messo in funzione già a partire da questo finesettimana».

Nadia Rosa ha comunque anche voluto sottolineare che «in questi giorni in generale sono rispettate le regole che dobbiamo seguire per il nostro bene, continuiamo così».

Nel complesso sono diciannove i casi positivi a Lonate, compresi quattro deceduti e sei guariti. Nelle Rsa ci sono ventidue contagiati e due nuovi deceduti.