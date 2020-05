Visiere protettive stampate in 3D, anche il JRC ha i suoi produttori

Una stampante 3D privata trasforma tre colleghi del JRC in combattenti contro il Covid-19.

Ispirati dalle iniziative di cittadini privati, i colleghi del JRC Athanasios Katsogiannis, Alessio Ossola e Antonio Migneco hanno creato un gruppo di lavoro per stampare in 3D delle visiere protettive per il servizio sanitario locale.

Athanasios Katsogiannis è greco, ed il suo lavoro consiste nel trasformare il Centro di Ricerca della Commissione Europea di Ispra (JRC) in un sito di ricerca moderno; inoltre è il Presidente del Comitato Locale del Personale del JRC di Ispra.

Ispirato da un articolo che raccontava come un privato cittadino stesse utilizzando una stampante 3D per creare dei dispositivi di protezione per il personale medico in Lombardia, Athanasios ha deciso di dare anche lui il suo contributo.

Così, in poco tempo, è nato il “Gruppo visiere 3d”.

Utilizzando le loro stampanti 3d private, Athanasios Katsogiannis, Alessio Ossola e Antonio Migneco hanno finanziato, prodotto e donato più di 250 visiere ad ospedali e comuni limitrofi.

«Il piano iniziale prevedeva di donare le visiere ad uno dei comuni limitrofi, ma abbiamo presto scoperto che c’erano molti ospedali e istituzioni della zona che avevano bisogno di questi dispositivi», spiega Athanasios.

Il gruppo ha finora dotato le visiere 3D ai comuni di Besozzo, alla Sacra Famiglia di Cocquio Trevisago, alla casa di risposo di Meina, agli ospedali di Varese, Cittiglio, Angera ed Arona, nonchè ad alcuni medici di Ispra.

Infine, hanno anche donato alcune visiere al servizio medico del JRC: «Molti colleghi ed associazioni si sono fatti avanti per aiutarci con la nostra iniziativa, inclusa l’associazione Europa Terzo Mondo. Ci fa sentire bene essere utili durante questo strano periodo!», conclude Athanasios.

Questa iniziativa del “Gruppo visiere 3D” si aggiunge alle molteplici iniziative di solidarietà svolte dal Servizio Medico del JRC, dai servizi dell’Ispra Site Management, dal Comitato Culturale, dagli altri gruppi e a livello personale dallo staff del JRC.