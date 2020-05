Visiere facciali, il progetto dei “magnifici cinque” ad Uno Mattina

I “magnifici cinque” stampatori di visiere facciali sono arrivati su RaiUno.

Domenica mattina, all’alba, Carlo Blumer, uno dei cinque ragazzi di cui VareseNews ha parlato per primo qualche settimana fa, è stato ospite della trasmissione Uno Mattina. Gli altri quattro sono Bruno Lascaro, Marco Pirotta, Samuele Bistoletti e Simon Silver.

Carlo ha raccontato come si producono queste visiere, grazie alle stampanti 3D messe in azione quasi per scherzo a fine marzo hanno prodotto e donato circa 6 mila visiere a medici, infermieri, operatori sanitari e associazioni e sono pronti a donarne altre grazie all’ultima raccolta fondi terminata da pochi giorni tramite la pagina Facebook del progetto “The Fluo Green Power“.

«Ora ne stampiamo 1000 al giorno – ha spiegato Carlo Blumer -, il bello è che in molti in varie parti d’Italia hanno cominciato a stamparle. Possiamo farlo grazie alle donazioni di tanti benefattori che hanno messo a disposizione fondi e materiale. La cosa più bella è che abbiamo trovato tanta voglia di aiutare, tanti si sono messi a disposizione, tanti hanno portato le nstre visiere negli ospedali, ai medici, a chi ce le ha chieste».

Le visiere facciali, come ha sottolineato nel collegamento di UnoMattina Carlo Federico Perno, virologo, direttore di Medicina dell’Ospedale Niguarda di Milano, vanno utilizzate in combinazione con le mascherine protettive “tradizionali” e in particolare possono essere utili per chi opera sul campo, nei reparti di ospedali e strutture mediche o per chi è a contatto con clienti o altre persone, per evitare la contaminazione attraverso le goccioline che possono provocare il contagio.