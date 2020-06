“Acquistiamo a Castellanza”, l’invito del Comune ai castellanzesi

Si chiama “Acquistiamo a Castellanza” ed è la nuova campagna di comunicazione avviata dall’assessorato alle attività economiche della Città di Castellanza e dal Comitato Commercianti cittadino, finalizzata ad incentivare e sostenere le attività commerciali di Castellanza, che stanno subendo le conseguenze legate all’emergenza Covid-19. Si tratta di locandine da esporre sulle vetrine degli esercizi commerciali che invitano i cittadini ad effettuare i loro acquisti nei negozi e nelle attività di Castellanza: «Questa campagna è un appello a tutti i castellanzesi – afferma il consigliere con delega al commercio Lisa Letruria – a scegliere, per i loro acquisti, i negozi del territorio non solo per

aiutarli a ripartire, ma soprattutto per sostenere un’economia locale fondamentale per il

nostro presente e per il nostro futuro».

«Desideriamo lasciarci alle spalle un periodo negativo e ri-scoprire il commercio locale formato da piccoli negozi, laboratori, agenzie che con forza hanno resistito alla chiusura totale e ora riprendono con coraggio e responsabilità la loro attività – dichiara il Sindaco della Città di Castellanza, Mirella Cerini -. Con queste locandine vogliamo invitare i consumatori a fare acquisti nei nostri esercizi commerciali e contribuire a vivere e a sostenere una realtà economica, sociale e culturale importante ed indispensabile per il nostro territorio”.