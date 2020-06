Ancora due giorni di pioggia e grandine

Non è finita. Non fatevi ingannare dal timido sole del mattino perché tra poche ore le nuvole faranno di nuovo la loro comparsa nel cielo. Il Centro Geofisico Prealpino annuncia pioggia e temporali per le prossime ore. Un miglioramento sostanziale potrebbe esserci giovedì o venerdì (nella foto il Sacro Monte sotto il forte temporale di lunedì 15 giugno nella foto di Luca Sacchet)

Ecco le previsioni per oggi martedì 16 giugno

Al mattino e nel primo pomeriggio soleggiato e asciutto. Poi molti cumuli con rovesci e temporali ad iniziare dai rilievi ed in estensione alle pianure. Fenomeni localmente di forte intensità nella notte associati a grandinate e colpi di vento. Temperature senza variazioni.

Mercoledì 17 giugno

Molto nuvoloso o coperto con rovesci e temporali localmente di forte intensità nella notte e al mattino. Possibili grandinate più probabili sulla pianura. Fenomeni in esaurimento in serata. Temperature massime in sensibile calo.

