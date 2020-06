Anziana investita a Sciarè di Gallarate

Una anziana è stata investita nel quartiere Sciarè di Gallarate, intorno alle 15.30.

È successo poco dopo e tre di pomeriggio, in fondo a via Baracca, quasi all’incrocio con la Mornera.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Gallarate, in codice giallo: la donna – 77 anni – è stata poi trasferita subito in ospedale a Gallarate, in codice verde (quindi senza ferite gravi).

Nell’arco della mattina la Croce Rossa era già intervenuta anche per un malore in un locale pubblico e per soccorrere una persona che ha tentato un atto di autolesionismo, salvata dalla prontezza degli agenti della Polizia di Stato.