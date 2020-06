In auto con 110 dosi di cocaina, in manette lo spacciatore della Busto Arsizio bene

Si muoveva su una modesta Lancia Y bianca, sostava qualche minuto nei pressi di un locale e poi si allontanava per effettuare altre consegne ma i suoi movimenti, tenuti d’occhio dai Carabinieri di Busto Arsizio, non potevano passare inosservati a lungo. Per questo i carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Busto Arsizio sono entrati in azione e lo arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Protagonista della vicenda un trentenne albanese, domiciliato a Gallarate, disoccupato, incensurato, irregolare sul territorio nazionale, ma sempre ben vestito e con in tasca un mucchio di soldi. Nel corso di recenti servizi di prevenzione, svolti in particolare nei pressi e nelle adiacenze dei locali pubblici serali, i militari bustocchi avevano notato la assidua presenza dell’uomo nelle vicinanze degli stessi, dove arrivava a bordo della propria autovettura, sempre ben vestito, e dove rimaneva per poche decine di minuti.

Bloccato e sottoposto a perquisizione personale e veicolare è stato trovato in possesso, ben nascosti nel vano airbag, di 110 sacchetti trasparenti sigillati ermeticamente contenenti cocaina del peso complessivo di 94,2 grammi; si trattava, in sostanza, di 5 dosi da 5 grammi, evidentemente per i clienti più esigenti e di ben 105 dosi per singolo assuntore (ciascuna da circa 0,7\0,8, grammi).

La perquisizione è proseguita nella sua abitazione dove sono stati trovati oltre 12.300 euro in contanti e una ingente somma di franchi svizzeri che fanno pensare ad un’attività di spaccio estesa anche oltre confine. Nell’abitazione sono stati trovati anche sei telefonini con relative sim card e due tablet.

Dalle prime risultanze dell’indagine che ricostruisce l’attività criminale dell’uomo, emerge un’attività di spaccio fiorente e intensa tra i locali bene della provincia e del Ticino. Su uno degli smartphone in suo possesso sono state trovate foto scattate con i familiari in Albania tra auto di grossa cilindrata (tra le quali una Maserati). Un tenore di vita decisamente sopra la media per uno straniero irregolare e senza un’occupazione.