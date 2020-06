Auto precipita nel lago di Como, muore una ragazza di 24 anni

Tragedia a Como nella notte tra martedì 2 e mercoledì 3 giugno quando in un incidente stradale ha perso la vita una ragazza di 24 anni.

La giovane si trovava a bordo di un’auto in via per Cernobbio insieme ad un coetaneo quando il mezzo ha sbandato ed è uscito fuori strada precipitando nel lago.

L’incidente è avvenuto intorno alle 3 di notte. L’auto ha sbattuto prima contro il guard rail poi è precipitata nel lago. Dal mezzo è riuscito ad uscire il ragazzo mentre l’abitacolo stava affondando ma per la ragazza non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco di Como, la Croce Rossa Italiana di Cernobbio e due automediche.

I vigili del fuoco, con il supporto dei sommozzatori giunti da Torino, hanno messo in salvo il giovane che è stato portato all’ ospedale Sant’Anna in codice giallo. Solo successivamente sono riusciti a recuperare dall’acqua il veicolo.