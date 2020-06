Autostrada A9, le chiusure notturne

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per programmati lavori del piano di interventi obbligatori (previsti ai sensi del D.lgs 264/06) finalizzati al potenziamento degli impianti delle gallerie, previsti in orario notturno, nelle cinque notti consecutive di lunedì 22, martedì 23, mercoledì 24, giovedì 25 e venerdì 26 giugno, con orario 21:00-5:00 e dalle 23:00 di sabato 27 alle 7:00 di domenica 28 giugno, saranno adottati i seguenti provvedimenti

-sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso Chiasso/Svizzera.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, si potranno seguire le indicazioni per Chiasso lungo la SP17 fino a Via Bellinzona, con ingresso successivo alla dogana cittadina di Ponte Chiasso;

-sarà chiuso il tratto compreso Lago di Como e l’allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, in direzione di Lainate/Milano.

Si fa presente che saranno regolarmente transitabili i rami di ingresso della A59 Tangenziale di Como, verso Lainate,

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, si potrà proseguire su Via Asiago, Via Brogeda, Via Bellinzona, Via Borgo Vico, Via Innocenzo XI, Via Achille Grandi, Via Napoleona, Via Pasquale Paoli con rientro a Fino Mornasco, al km 29+900, verso Lainate.