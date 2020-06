Centesimo trapianto autologo di cellule staminali all’ospedale di Varese. Il paziente è un cinquantenne affetto da mieloma multiplo che si è affidato all’ematologia diretta dal prof. Francesco Passamonti.

«Il primo trapianto autologo a Varese risale al 2005 e fu eseguito in ocologia, prima che venisse istituita la struttura di Ematologia.- ricorda il primario – Poi, da aprile 2016, è stata l’Ematologia varesina a portare avanti questa attività molto complessa e caratterizzata da elevati standard organizzativi, formalizzati in un programma aziendale studiato per il paziente con mieloma e linfoma e che presuppone una solida sinergia tra più specialisti all’interno dell’ospedale».

Nel dettaglio, il programma per il trapianto autologo di cellule staminali a Varese coinvolge due strutture cliniche specifiche per l’attività dei trapianti, una afferente all’ematologia e guidata dal dott. Andrea Ferrario, e una afferente all’oncologia e guidata dal Dott. Claudio Chini, e da due strutture afferenti al servizio trasfusionale, diretto dalla dott.ssa Rosa Chianese: in particolare, una struttura deputata alla raccolta delle cellule staminali, guidata dal dott. Vincenzo Saturni, e una di processazione, guidata dal dott. Adelio Cangemi.



Il trapianto autologo permette di curare pazienti con mieloma multiplo o con linfomi Hodgkin o non Hodgkin ricaduti: si tratta di pazienti molto spesso giovani, l’età mediana della serie dell’ematologia è 57 anni. Nel dettaglio, sono stati trattati 65 linfomi e 35 mielomi.



«Il centesimo trapianto è un traguardo importante per l’ematologia, ma simbolico. – conclude Passamonti – Il nostro vero traguardo è quello di avviare a Varese anche l’attività di trapianto allogenico per la cura delle leucemie. Ma ci stiamo arrivando».

Le condizioni dell’uomo sono state definite buone.