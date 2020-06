Centri estivi per i bambini bustocchi: “Più opportunità a prezzi accessibili”

L’amministrazione di Busto Arsizio continua a lavorare per progettare l’offerta estiva per i bambini del territorio. Ripartiranno oggi solo alcuni centri estivi prevalentemente di natura privata: «È arrivata un’ulteriore ordinanza quindi stiamo perfezionando quanto abbiamo progettato fino ad ora e in settimana avremo un quadro completo. Attraverso un calmieramento, il nostro fine è quello di avere più opportunità possibili a prezzi accessibili» – ha specificato l’assessore all’educazione Gigi Farioli.

Tra le tante proposte arrivate all’amministrazione comunale, verrà realizzata Summer Life: «Per i bambini tra i 6 e i 14 anni, l’iniziativa più efficace è “Summer Life” un progetto che stanno mettendo a punto gli oratori di Busto che arriva a coinvolgere 1500 ragazzi su dodici realtà».

Per quanto riguarda i bambini al di sotto dei 6 anni mercoledì 17 giugno aprirà un centro estivo per bambini tra i 3 e i 6 anni presso le due scuole materne Pontida e Nazaret. Entro fine mese (data da definirsi) aprirà un altro centro estivo per circa 80 bambini presso le scuole Collodi, gestito dal Comune tramite una cooperativa. Si stanno, inoltre, organizzando altri 3-4 centri estivi convenzionati (da parte delle scuole paritarie) che andranno avanti tutto il mese di luglio. Dagli 0-3 anni ai 3-6 anni non c’è la ripresa scolastica ma ci saranno a disposizione, appunto, i centri estivi.