Chef Barzetti sceglie Instagram per salutare il pubblico della “Prova del Cuoco”

Non era presenta all’ultima puntata de “La prova del cuoco”. Chef Barzetti, diventato un volto popolare grazie alla fortunata trasmissione televisiva, ha preferito non apparire, affidando a un messaggio sulla sua pagina Instagram, l’addio al programma: «

È questo? Buona giornata a tutti voi il bello è che mi avete conosciuto e apprezzato per quello che realmente sono oggi per l’ultima puntata de La Prova del Cuoco non sarò presente per scelta.

I saluti non sono il mio forte… gli arrivederci li prediligo, sono certo che per ogni fine ci sia sempre un nuovo inizio, per ogni traguardo raggiunto… una nuova stimolante ripartenza la cosa più importante ora è una sola

è dire GRAZIE a Tutti voi !! Grazie per avermi sempre accompagnato, sostenuto, apprezzato e fatto sempre divertire. Vi mando kili e kili di SorRisi 790 grammi di buona compagnia e alloro come se piovesse

A Presto Mister Alloro