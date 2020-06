“I ciliegi raccontano” nel parco della biblioteca

La Biblioteca comunale di Busto Garolfo promuove, per il mese di luglio, un breve ciclo di incontri dedicati ai bambini, con letture e laboratori ospitati nel suo parco alberato e intitolato “I ciliegi raccontano”.

L’appuntamento per i più piccoli (bambini dai 3 ai 6 anni) l’appuntamento è per il sabato mattina alle ore 10.30 nelle giornate del 4 e del 11 luglio.

Gli incontri dedicati ai bambini in età scolare (indicativamente dai 6 ai 9 anni) si svolgeranno invece il lunedì pomeriggio alle ore 16 (6 e 20 luglio) e prevedono, oltre alla lettura ad alta voce, anche un piccolo laboratorio di costruzione a tema.

Tutti gli incontri si svolgeranno nel giardino della biblioteca con ingresso da via magenta 25, a Busto Garolfo (in caso di maltempo gli eventi si svolgeranno all’interno della biblioteca stessa).

Ciascun bambino può portare un telo, una coperta o un cuscino per sedersi sull’erba.

I posti sono limitati e la prenotazione a ogni evento è pertanto obbligatoria contattando la biblioteca allo 0331 562002 oppure scrivendo a bibliotecabusto@csbno.net.