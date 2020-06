Cocquio Trevisago, addio a Luciano Oldazzi

«Il sindaco e l’amministrazione comunale informano, con tristezza, la popolazione della scomparsa del caro concittadino Luciano Oldazzi che tanto impegno ha sempre dedicato al benessere della nostra comunità. Si stringono a famigliari, parenti e amici nel ricordo del sorriso e dell’affetto di Luciano».

Un post su facebook per ricordare l’amico, il concittadino e l’uomo che durante la sua vita non ha mai smesso di amare la sua comunità.

Le esequie di Luciano Oldazzi si terranno domani, 27 giugno alle 14.30 alla chiesa parrocchiale di Sant’Andrea.

«Ricordo con affetto Luciano Oldazzi, amico personale e molto impegnato nel sociale e nella politica amministrativa del territorio», dice il sindaco di Cocquio Trevisago Danilo Centrella.

«Ha avuto un ruolo politico nella giunta Molinari come referente locale di Forza Italia nelle scorse amministrazioni ma non ha mai interrotto la sua passione per il nostro paese. Era infatti uno dei punti di appoggio per condividere i miei dubbi e preoccupazioni amministrative, a cui rispondeva sempre riportando esperienze personali e politiche con saggezza e pacatezza che solo la conoscenza sa dare. Il senso ed i valori della famiglia e delle fasce deboli della comunità sono sempre stati i suoi principi morali e molte delle azioni dell’amministrazione a favore di bambini e anziani e della sicurezza del territorio sono state pensate e concretizzate grazie all’amico Luciano. Se è vero che tutti noi siamo un passaggio in questa vita terrena, Luciano lo ha fatto con una morale e una dignità d’esempio a tutti noi», ha concluso Centrella.