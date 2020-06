Siamo i colori del mondo. Il campo estivo del Pime a Busto Arsizio

Sette colori per sette gruppi, distinti ma uniti, per dare vita a un arcobaleno di allegria e divertimento. Il campo estivo del PIME a Busto Arsizio partirà il 29 giugno e le attività si svolgeranno nella casa del Pime di Busto Arsizio.

Gli ampi spazi all’aperto della casa dei missionari ci permetteranno di trascorrere le giornate con attività nel campo da calcio, nella pineta e nel giardino. Allestiremo anche delle tensostrutture che diventeranno la casa base di ciascun gruppo, in cui bambini e ragazzi, con il loro educatore di riferimento, potranno svolgere molteplici attività spontanee ed espressive.

Durante la giornata ci saranno laboratori di arte e giochi dal mondo, giochi di movimento e sfide a stand, attività di teatro, danza e narrazione per rielaborare il periodo del lockdown in maniera giocosa e coinvolgente. Una grande opera collettiva, che si costruirà giorno per giorno grazie al contributo e alla creatività di ciascuno, dipingerà la nostra estate.

Durante la settimana ci sarà una giornata guidata da esperti che, a suon di musica, ci accompagneranno a scoprire tradizioni e ritmi in armonia con la natura. Per i più grandi proporremo anche un’uscita a piedi sul territorio.

A chi è rivolto

Bambini che abbiano frequentato dalla classe prima della Scuola Primaria alla seconda della Scuola Secondaria I grado (i gruppi verranno creati in base all’età dei partecipanti).

Quando

Estate 2020 (giugno – luglio – agosto – settembre)

Prima settimana 29 giugno – 3 luglio

Seconda settimana 6 – 10 luglio

Terza settimana 13 – 17 luglio

Quarta settimana 20 – 24 luglio

Quinta settimana 27 – 31 luglio

Sesta settimana 3 – 7 agosto

Settima settimana 10 – 14 agosto

Ottava settimana 31 agosto – 4 settembre

Nona settimana 7 – 11 settembre

Dove

Pime – Casa Sant’Alberico Crescitelli – Via Lega Lombarda, 20 – Busto Arsizio (Va)

Giornata tipo

8:30 – 9:30 Ingresso: triage e accoglienza

9:30 – 10:00

Lancio della giornata

10:00 – 12:00

Attività laboratoriale

12:00 – 12:30

Preparazione al pranzo

12:30 – 13:30

Pranzo

13:30 – 14:30

Attività ricreative e spazio per i compiti

14:30 – 16:00 Giochi organizzati all’aperto e conclusione della giornata

16:00 – 16:30

Uscita

Gli educatori

I bambini saranno seguiti dall’équipe educativa del PIME formata da professionisti del settore specializzati in ambito pedagogico e formativo. Come richiesto dalle normative ministeriali, il rapporto sarà di 1 educatore ogni 7 bambini (6-11 anni), 1 educatore ogni 10 ragazzi (12-13 anni).

Costo

Da lunedì a venerdì (8.30-16.30): 150,00 €

Per i residenti nel Comune di Busto Arsizio la quota è ridotta a 100€ a settimana, grazie al contributo di 50€ che l’Amministrazione comunale sosterrà direttamente per ogni partecipante.

Pasti

Pranzo al sacco portato da casa.

Sconto del 10% per:

fratelli, a partire dal secondo

settimane successive alla prima (prenotate e pagate insieme)

dipendenti e operatori Pime

Gli sconti non sono cumulabili.

CONTATTI

T: 02 43 822 534/321 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 14.30

campus@pimemilano.com