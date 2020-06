Si svolgerà il 24 giugno alle ore 21 il webinar aperto alla città sul tema “Tutto ritornerà veramente come prima?”. Dopo più di cento giorni dalla scoperta del virus che cosa rimane di questa esperienza “Cosa stiamo imparando da questo tempo di pandemia?”.

Questo è il titolo dell’incontro a distanza organizzato per riflettere su un fatto che ha sconvolto la nostra vita, le nostre abitudini mettendo in discussione le nostre certezze.

Promotore è “Lettera alla città” così si chiama il gruppo di laici appartenenti a diverse realtà ecclesiali varesine che tre anni fa ha deciso di iniziare un lavoro per la promozione del bene comune soffermandosi in particolare su tre aspetti di grande attualità anche in città: il lavoro, a cui è stata dedicata una mostra didattica e un convegno nel 2018; l’educazione con i due momenti di incontro con scuole ed educatori a uno dei quali ha partecipato anche l’Arcivescovo di Milano. Il terzo aspetto era l’accoglienza.

La pandemia ha naturalmente sconvolto anche questo programma. L’incontro a distanza vuole essere ora l’occasione per cercare risposte alle molte domande generate da questa esperienza del Covid-19.

Parteciperanno: Davide Galimberti, il nostro sindaco, Francesco Dentali, medico, primario ospedale di Varese; Michele Graglia, imprenditore; Luisa Cogo, maestra e coordinatrice scuola primaria; Lujan Gonzales, della Comunità Identes; Marco Giovannelli, giornalista e direttore Varese news. Moderatore dell’incontro il giornalista Enrico Castelli

L’appuntamento è per mercoledì 24 giugno ore 21. Per collegarsi è necessario iscriversi al sito tramite il link riportato sulla locandina oppure al link https://attendee.gotowebinar.com/register/3567539606807580430