Cugliate piange l’ex sindaco Pier Filippo Bozzolo

“Pippo”, all’anagrafe Pier Filippo Bozzolo, era per tutti un pezzo di storia di Cugliate Fabiasco, il piccolo comune della Valmarchirolo.

È stato sindaco continuativamente dal 1979 al 1999 e a lui si devono, fra le tante, l’adozione dell’attuale simbolo e del gonfalone della cittadina. La notizia ha fatto subito il giro del paese, accompagnata da affettuosi messaggi in sua memoria.

Il Presidente e tutto il consiglio direttivo della Pro Loco, di cui Pippo era segretario a testimonianza del continuo impegno e dell’attività sul territorio che ha sempre svolto anche una volta dismesso il ruolo di sindaco, lo ricordano con affetto e si stringono alla famiglia in questo momento di dolore.

La stessa amministrazione comunale ha voluto ricordarlo così: “Il Sindaco, l’Amministrazione Comunale, il Consiglio Comunale e la cittadinanza intera esprimono profondo cordoglio e sentimenti di vicinanza alla famiglia per la grave perdita Pierfilippo Bozzolo, già Sindaco del Comune di Cugliate Fabiasco, per 18 anni continuati dal 1979 al 1997, ed ancora oggi legato allo sviluppo sociale-economico del territorio, con l’impegno attivo di Segretario nella Pro Loco di Cugliate Fabiasco. A Lui si deve anche l’attuale l’emblema e l’adozione di Gonfalone e Stemma del nostro Comune. Con grande dolore per la prematura scomparsa, si presenta un doveroso omaggio a Pierfilippo che ringraziamo per aver servito il suo paese per ben quattro mandati e si porgono sentite condoglianze ai familiari e ai parenti. Il sindaco, Angelo Filippini”.

Il funerale avrà luogo preso la chiesa di Cugliate mercoledì 17 giugno alle ore 15.00, preceduto dal rosario alle ore 14.30