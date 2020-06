Una gerbera per aiutare i piccoli malati di cancro

Una coloratissima gerbera per confermare il sodalizio tra la Fondazione Giacomo Ascoli e Nicora Garden. L’iniziativa benefica partirà sabato 13 giugno nei garden Nicora di Varese e di Gazzada. Le gerbere saranno vendute al prezzo €5 ciascuna e il ricavato servirà a supportare i progetti della Fondazione Giacomo Ascoli.

Pochi fiori sono tanto semplici, colorati e variegati come la gerbera, proprio come le attività della Fondazione che, oltre ad occuparsi dell’assistenza a 360° di bambini colpiti dal cancro e delle loro famiglie, realizza strutture ospedaliere e sostiene la ricerca scientifica contro il cancro infantile.

“La gerbera è un fiore luminoso, che trasmette felicità e amore, è un fiore resistente anche davanti alle intemperie: un simbolo perfetto dunque per rappresentare la nostra collaborazione solidale con la Fondazione Ascoli che con costanza, passione e preparazione è attiva per aiutare i più piccoli affetti da patologie onco-ematologiche pediatriche e le loro famiglie” dichiarano Ambrogio e Vittore Nicora, titolari dell’azienda.

Nel linguaggio dei fiori e delle piante il significato delle gerbere varia a seconda del loro colore. La gerbera bianca significa candore e purezza, la rossa invece amore e vittoria. La gerbera gialla indica Gloria e benessere, mentre gioia ed allegria sono rappresentate dalla Gerbera arancione.

“Per noi della Fondazione Giacomo Ascoli, per tutti i volontari e le volontarie e per tutti coloro che operano dentro e fuori l’Ospedale del Ponte presso il Day Center Giacomo Ascoli è molto importante sapere di avere un sostegno esterno, per così dire, che ad ogni occasione ci affianca nell’opera a favore dei bambini affetti da patologie onco-ematologiche di cui ci prendiamo cura. La campagna delle gerbere in vendita presso Nicora Garden e l’acquisto di una pianta sarà anche un gesto di amore per questi bambini e di gratificazione per il nostro lavoro,” afferma Marco Ascoli, presidente della Fondazione Ascoli.