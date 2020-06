Grande Trittico Lombardo, c’è la data: si correrà il 3 agosto

Ora è ufficiale: appassionati di ciclismo e di sport, non prendete impegni per il prossimo 3 agosto, un lunedì. In quella giornata si disputerà la prima – e probabilmente unica – edizione del Grande Trittico Lombardo, la gara di ciclismo che in questo 2020 mutilato dal Covid-19 riunirà le tre classiche del nostro territorio in un unico evento: Tre Valli Varesine, Coppa Bernocchi e Coppa Agostoni.

Il Grande Trittico è stato inserito nel calendario delle nuove Pro Series – il circuito di gare secondo per importanza solo al World Tour – ed è stato collocato praticamente nel momento della ripartenza del ciclismo mondiale. Le corse infatti ricominceranno in tutto il mondo verso fine luglio e l’appuntamento lombardo arriverà due giorni dopo la Strade Bianche di Siena, gara assai importante perché appunto di World Tour.

La data, comunicata quest’oggi dall’UCI (Unione Ciclistica Internazionale) non è quella che si pensava qualche tempo fa (si parlava del 22 agosto) ma è ugualmente gradita dagli organizzatori di S.C. Binda, U.S. Legnanese e S.C. Mobili come conferma Renzo Oldani, il patron della società varesina. «Per prima cosa era fondamentale avere una data certa per la disputa della gara, visto che fino ad ora si continuava a fare ipotesi per un calendario tutto da riscrivere in tempi stretti. E poi siamo contenti del 3 di agosto anche perché la stagione sarà appena ricominciata, i corridori avranno bisogno e voglia di gareggiare e perché il Trittico anticiperà la prima della classiche monumento, la Milano-Sanremo dell’8 agosto».

Insomma, ci sono le condizioni per avere al via squadre e corridori di primo piano, un po’ come era avvenuto per le ultime edizioni della Tre Valli, che era stata posizionata in coda alla stagione come antipasto del Giro di Lombardia. Il Grande Trittico si porterà in dote un’ampia copertura televisiva in diretta grazie agli accordi con la Rai ed è in attesa di tracciare sulle mappe il proprio percorso.

Gli accordi tra organizzatori prevedono comunque la partenza da Legnano (sede della Bernocchi), il passaggio da Lissone (sede della Agostoni), un transito da Saronno (che avrebbe dovuto ospitare il via della Tre Valli) e il gran finale a Varese con un circuito simile a quello utilizzato negli ultimi anni. Ora al vaglio dello staff tecnico della gara c’è la valutazione su come rispettare il chilometraggio previsto (massimo 200 Km) con le diverse richieste.

NASCE LA MANUELA FUNDACION

Un’altra notizia arrivata quest’oggi dal mondo del ciclismo riguarda da vicino il Varesotto: la squadra di affiliazione australiana Mitchleton-Scott cambierà nome e sponsor principale e si chiamerà Team Manuela Fundaciòn, denominazione che arriva da una importante realtà spagnola senza fini di lucro. La news è territorialmente vicina perché fino a ora la Mitchleton ha avuto la propria base europea a Brunello, nei pressi di Varese e perché all’interno della struttura dovrebbe entrare anche Stefano Garzelli, il campione di Besano che ora vive in Spagna ed è apprezzata voce tecnica delle telecronache Rai.