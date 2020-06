Il Legnano basket tornerà a giocare al PalaBorsani di Castellanza

Dopo le indiscrezioni dei giorni passati, ora è ufficiale che il campo di gara per le partite casalinghe dei Knights sarà il PalaBorsani di Castellanza. I Knights giocheranno prevalentemente la domenica sera alle 18, ma in base a date già occupate dell’impianto potrebbero anche trovarsi a giocare il sabato alle 20.30.

Un ritorno al (recente) passato, in cui l’impianto di Castellanza è stato il palcoscenico per gli anni della A2 e in cui i Knights stanno svolgendo in queste settimane il camp estivo. L’impianto che ha confermato i 2000 posti a sedere, avrà quindi anche la possibilità di gestire le eventuali imposizioni dettate dal Covid-19.

«Torniamo al PalaBorsani convinti che il pubblico ci seguirà in questa nuova avventura – commenta il presidente Marco Tajana, nel cui studio campeggia appunto un’immagine del Palaborsani colmo di tifosi e di entusiasmo – , perchè qui ci sarà la possibilità di una offerta migliore e diversificata. L’impianto offre motivazioni e opportunità migliori che dovrebbero aiutarci. Un progetto che sconfina anche dal movimento basket e che porterà sul territorio novità di sicuro effetto sul pubblico»