Jazz is Back! Trivellato e Comune di Vicenza presentano l’evento dedicato agli operatori sanitari

Il 15 giugno è una data da segnare in calendario per gli amanti degli eventi live. La ripartenza scatta anche per teatro e spettacoli dal vivo, rimasti fermi per oltre tre mesi a causa dell’emergenza sanitaria. Il Teatro Olimpico di Vicenza figurerà tra le prime realtà, nel panorama nazionale, a riaprire agli spettatori. E lo farà con Jazz is Back!

Il concerto giunge a un mese dall’annullamento del festival Vicenza Jazz, causato dalle limitazioni anti-Coronavirus. Sul palco del prestigioso teatro vicentino saliranno quattro formazioni, composte dai principali protagonisti del jazz italiano.

Sono previsti tre duetti (Paolo Fresu e Daniele di Bonaventura, Claudio Fasoli e Paolo Birro, Gianluigi Trovesi e Umberto Petrin) e un trio (Luca Aquino, Giovanni Guidi e Flo).

Concessionaria Mercedes-Benz Trivellato contribuisce all’evento riservato agli operatori sanitari

È un evento dedicato interamente agli operatori sanitari: medici, infermieri e amministrativi che hanno speso energie e ore di impegno professionale per la gestione dell’emergenza sanitaria.

L’appuntamento con il grande jazz è reso possibile grazie al Comune di Vicenza e alla Concessionaria Mercedes-Benz Trivellato, co-produttore del Vicenza Jazz Festival, da sempre protagonista di investimenti nella promozione di cultura e territorio. Per quello che riguarda invece l’organizzazione, è affidata alla Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza.

Solo gli invitati potranno prendere parte all’evento, che sarà a ingresso gratuito. Saranno rispettate con la massima attenzione le normative pertinenti gli spettacoli dal vivo. Ed è proprio per le distanze di sicurezza imposte dai vincoli anti-Coronavirus che i posti saranno circa un centinaio. L’accreditamento scatterà dalle 20:30.

Dove seguire in diretta streaming Jazz is Back!, dai social a TVA

Essendo un evento riservato ai soli invitati, chi è interessato ma non può prendervi parte, avrà modo di seguirlo in diretta streaming. Verrà trasmesso sia sui canali social di Vicenza Jazz (www.facebook.com/vicenzajazz/), sia in televisione su TVA (canale 10 del digitale terrestre per il Veneto, canale 273 per le province di Trento e Bolzano; canale 832 su satellite Sky e Tivù Sat). In alternativa è possibile utilizzare le applicazioni di TVA per iOS e Android.