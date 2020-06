Per la partitella con gli amici bisognerà attendere il 25 giugno

Erano in tanti quelli che già stavano prenotando un campetto, che fosse di calcio, calcetto o basket.

Invece, a parziale smentita di un’apertura per lunedì 15 giugno, il decreto del presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha fatto slittare la data per il ritorno all’attività amatoriale al prossimo 25 giugno.

Campi e campetti saranno ancora off limits per qualche giorno. I tanti sportivi – poco sportivi – hanno ancora 10 giorni per perfezionare la condizione fisica.

Questo quanto pubblicato in Gazzetta Ufficiale a riguardo: