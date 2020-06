Conte presenta il Family Act: “A sostegno delle famiglie”

Nella serata di giovedì 11 giugno il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha illustrato in una conferenza stampa in diretta le nuove misure prese dal Governo. Grazie al supporto dei ministri Bonetti e Catalgo il Premier ha spiegato la “Family Act”, il provvedimento approvato dal Consiglio del ministri per il supporto alle famiglie.

Ad aprire la conferenza è stato proprio Giuseppe Conte: «Sono lieto di annunciare che nel Consiglio dei Ministri, abbiamo approvato uno schema di disegno di legge recante misure per il sostegno e la valorizzazione della famiglia: il “Family Act. Sono misure per sostenere la genitorialità, per valorizzare la crescita armoniosa dei nostri bambini».

Le parole del Ministro Elena Bonetti: «È un momento storico e importante per il nostro paese, che finalmente si dota di una riforma integrata per le politiche famigliari. Per la prima volta c’è un investimento di un Governo su una riforma ampia e strutturale. Questo è il primo atto di ripartenza dopo questi mesi difficili, investendo in umanità con proposte chiare che vogliono cambiare in meglio la vita delle nostre famiglie. L’assegno universale unico, un incremento della rete dei servizi educativi per la fascia 0-6, una riforma dei congedi parentali, l’incentivo al lavoro femminile e promozione dell’autonomia per le giovani coppie per aiutarle di iniziare un percorso in autonomia. Posso dire con orgoglio che è un lavoro fatto dal Governo e dalle forza di maggioranza. Per questo abbiamo fatto crescere il Family Act».

Di seguito ha preso parola il ministro Nunzia Catalfo: «Un lavoro importante e una riforma in sinergia con il ministro Bonetti e gli altri ministri. Una riforma per incentivare il lavoro delle donne, tante sono inattive e non riescono a mantenere il luogo di lavoro, anche nel Mezzogiorno. Un compito svolto da tutto il Governo, anche con il Parlamento con il Disegno di Legge Delrio».

Il Presidente del Consiglio ha poi fatto un resoconto sulle future riaperture sul territorio nazionale: «Da lunedì sarà operativa l’app Immuni, potete scaricarla con serenità, che non invade gli spazi di privati ma offre un’opportunità in più di ricevere informazioni per contatti sospetti. Siamo fieri di questa app perché garantiamo un servizio in più agli italiani, siamo tra i primi paesi al mondo. Dal 12 giugno, ho appena firmato un nuovo Dpcm, riprendono le attività sportive a porte chiuse, quindi anche la Coppa Italia. Le attività di sale giochi, sale bingo e sale scommesse possono ripartire a patto che le Regioni diano l’ok. Dal 25 giugno possono riprendere gli sport di contatto amatoriali, se le Regioni accertino che ricorra le compatibilità con l’andamento della situazione epidemiologica. Partiranno i centri estivi anche per la fascia di età del nido, riprendono gli spettacoli aperti al pubblico, anche all’aperto ma con cautele e precauzioni, restano sospese le attività come sale da ballo, discoteche».