“Labyrinth”: arriva l’anteprima della Varese Design Week di ottobre

Varese Design Week è in programma per ottobre nei giorni dal 21 al 24 e si proporrà in una versione del tutto nuova, adattandosi alle esigenze che la situazione contingente impone.

VDW20 sarà un evento “phygital“ (Cioè che unisce esperienze fisiche a esperienze digitali, NDR) in cui si coniugheranno momenti online con presenze offline come le esposizioni fisiche presso location varesine. La multicanalità sarà il punto di forza della nuova Varese design Week.

In attesa della quinta edizione però la Varese Design Week prepara il terreno: fedele alla sua vision VDW20 continua a coniugare il mondo dell’arte e del design alla città di Varese, e già in questo mese di giugno proporrà due interessanti anteprime dedicate al tema guida della quinta edizione, che è appunto Labyrinth.

La prima, dal titolo “Urbanbrain” è un progetto del gruppo Urbansolid che sarà presentato da Galleria Ghiggini a partire da oggi, martedì 9 giugno e sarà visitabile fino al 4 luglio 2020, previo appuntamento.

La mostra è dedicata al “Cervello” come labirinto simbolo della rete Wi-FI: un altro step che si innesta nel “percorso ideale” delineato da VDW che suggerisce un’ulteriore lettura del cervello come labirinto della mente da cui si genera ogni progetto creativo.

Gli artisti coinvolti sono Riccardo Cavalleri e Gabriele Castellani, e l’opera è una scultura a forma di cervello realizzata in gesso o cemento, vivacemente colorata e arricchita nella parte superiore da tre strisce indicanti il simbolo della linea internet WI-FI.

Il secondo appuntamento di Giugno è con una mostra virtuale di 25 opere realizzate da altrettanti artisti provenienti da tutto il mondo e selezionati nell’ambito di un contest lanciato da Varese Design Week in collaborazione con la piattaforma online Teelent.

Le opere in mostra sono state scelte da una giuria di professionisti presieduta dal Maestro Marcello Morandini Presidente d’Onore di VDW, affiancato da Nicoletta Romano giornalista, scrittrice e sceneggiatrice, Presidente di VDW, Alessandro Braga fondatore di Teelent e Matteo Dall’Alva giornalista che collabora con Wired & L’Officiel.

Il contest prevedeva la realizzazione di un’opera dedicata al tema del labirinto. Il risultato è stato davvero sorprendente: hanno risposto alla call 276 artisti di 49 diversi Paesi.

Gli organizzatori invitano a visitare la mostra e a diventare co-protagonisti votando l’opera preferita, contribuendo all’elezione del vincitore che sarà proclamato durante l’evento di ottobre.

Dal 10 giugno a ottobre sarà possibile visitare la mostra virtuale online a questo link.

«Abbiamo voluto offrirvi un aperitivo virtuale per annunciarvi che la quinta edizione della VDW si terrà online dal 21 al 24 ottobre- Spiegano le organizzatrici Silvana Barbato, Silvia Giacometti, Nicoletta Romano, Laura Sangiorgi – Parleremo di design, architettura e filosofia con protagonisti del settore. Per ora vi proponiamo un’anteprima in cui il labirinto è celebrato nella mostra organizzata e curata da Eileen Ghiggini e nel progetto Teelent. Il cervello visto come labirinto della mente è una fucina di idee che sfociano nella creatività, elemento indispensabile del design, oggi più che mai in prima linea a causa dei radicali cambiamenti che l’assalto a sorpresa del Covid ha provocato nelle nostre vite che sono da reinventare. Design è consapevolezza del presente e capacità di proporre scenari futuri. Ma il nesso tra arte e design è imprescindibile, e per questo motivo abbiamo deciso di affidare l’anteprima anche alla mostra d’arte virtuale Labyrinth».

VDW20 ha ricevuto il patrocinio e il contributo di Regione Lombardia, il patrocinio del Comune di Varese, della Provincia di Varese, di Camera di Commercio di Varese e il sostegno di Fondazione Comunitaria del Varesotto

Oggi è inserita nel circuito nazionale delle settimane del design con altre prestigiose città italiane, come Matera, Udine, Palermo, Venezia e Firenze.

Tutte le info e gli aggiornamenti su www.varesedesignweek-va.it