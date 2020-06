Liquami nel torrente Valle Luna, arrivano Forestale e Vigili del fuoco

I Vigili del fuoco di Varese sono intervenuti nel pomeriggio di venerdì 12 giugno in via Giordani, a Varese, per la presenza di liquami maleodoranti nel torrente Valle Luna.

Sul posto anche la Polizia locale e i Carabinieri del Nucleo Forestale per individuare le origini dello sversamento.