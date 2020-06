Ha l’obbligo di stare a casa ma ama la vita notturna, pizzicata per la quarta volta in 10 giorni

Nel corso della nottata tra domenica e lunedì, attorno alle 3.30 circa, a Busto Arsizio, i militari del Nucleo operativo e radiomobile dei Carabinieri di via Bellini hanno denunciato a piede libero per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale una donna, 40enne, residente a Legnano ma con obbligo di dimora a Busto Arsizio dove è domiciliata, disoccupata e con precedenti.

La donna deve seguire la prescrizione di rimanere presso il proprio domicilio dalle ore 22.00 alle ore 07.00, è stata trovata e controllata, per la quarta volta nel giro di dieci giorni, all’esterno della propria abitazione in evidente violazione di quanto era stato deciso dal giudice. La sua condotta, da tempo in violazione delle prescrizioni, è stata segnalata all’autorità giudiziaria per l’aggravamento delle misure in atto.