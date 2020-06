Malnate, iniziano i lavori di efficientamento delle scuole

Sono iniziati i preparativi per procedere con i lavori di efficientamento energetico delle scuole primarie comunali “Galbani” di San Salvatore e “Bai” di Gurone.

«Abbiamo iniziato i lavori di preparazione per l’efficientamento energetico – ha spiegato il sindaco Irene Bellifemine nel suo ultimo videomessaggio – delle scuole “Galbani” e “Bai”. Le impalcature sono state posizionate e presto partiranno le opere di rifacimento. Questo ci permetterà di risparmiare sulle spese di gestione delle strutture comunali».

I lavori dovrebbero finire in tempo per la riapertura delle scuole in settembre.