Marco Maccarini, l’ex VJ di Mtv, il suo cammino parte da Caldè

Ha scelto di iniziare il suo cammino da Caldè di Castelveccana, la bella frazione sul Lago Maggiore. Marco Maccarini, presentatore tv, dj radiofonico ed ex Vj di MTV da qualche anno è diventato famoso sui social anche per le sue avventure a piedi. Nella giornata di ieri ha pubblicato un post sui suoi profili per annunciare l’inizio di una nuova avventura che partirà proprio dal Verbano. Maccarini scrive: “Come ogni anno ho deciso di farmi un giro a piedi. Poche cose nello zaino e via. Inizio da Caldè il 22 giugno e non ho una meta. Vediamo dove mi porteranno le gambe e i consigli. Come sempre vi terrò aggiornati su IG magari riusciremo a farci due passi insieme. Allora io vado! #quasiquasifaccioungiro ricomincia!!! sta cosa potrebbe prendere piede!”.

C’è solo da scoprire quale sarà il tragitto, magari seguendolo insieme sui social o avendo la fortuna di incontrarlo sul tragitto.

Foto dal profilo Facebook ufficiale di Marco Maccarini