Mia mamma è diventata la madrina di due merli

Il racconto di Marisa.

Ciao sono Marisa ho 47 anni vivo con mia madre 84 anni Maria.

Le nostre giornate in piena pandemia non sono mai state noiose. Io sono sarta perciò ho impegnato il mio tempo con lavoretti vari.

Mia madre già ottima cuoca .. ma in questi 3 mesi non è mai uscita di casa, ma è diventata la madrina di due merli… ( Lei e lui) che sotto al balcone aspettavano le sue briciole di pane. Arrivavano anche sul balcone a cinguettare il mattino pomeriggio e sera per chiamarla ed ecco le briciole della mamma Maria.

Grazie merli perché ci avete fatto sorridere in queste giornate tese.

Marisa Gorini, Cerro Maggiore