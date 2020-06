Monti: “Spunti interessanti dal confronto con i sindacati sulle Rsa”

«L’audizione dei sindacati in Commissione Sanità ha fatto emergere aspetti fondamentali nella gestione della Fase 2 delle strutture sociosanitarie. Da parte nostra garantiamo uno spirito collaborativo».

Lo ha detto ieri Emanuele Monti, consigliere regionale varesino e presidente della Commissione sanità e politiche sociali di Regione Lombardia, in merito all’audizione i sindacati dell’ambito sociosanitario.

«L’incontro – spiega Monti – è stato l’occasione per dirimere diversi punti della delibera della Giunta regionale 3226 che, ci tengo a sottolinearlo, è sicuramente uno strumento molto positivo e di esempio per le altre regioni su come porsi nei confronti della presa in carico dei pazienti Covid. Sono emersi un paio di punti di particolare rilevanza sui quali vogliamo prestare il massimo dell’attenzione e che porteremo all’attenzione dell’Assessore Gallera. Mi riferisco all’aiuto che le Usca dovrebbero garantire alle strutture per dare un ruolo integrativo di aiuto alla presa in carico del paziente Covid. Il secondo tema di interesse è quello in cui la delibera obbliga i pazienti Covid negativi al doppio tampone ad osservare l’isolamento di 14 giorni presso il proprio domicilio. La nostra proposta è di snellire le procedure, permettendo alle strutture che abbiano la possibilità di garantire tutte le misure di isolamento l’immediato accesso dei pazienti al proprio servizio di assistenza».

«Questo momento d’interlocuzione – conclude Monti – non è un caso isolato. Come abbiamo già fatto, continueremo nelle iniziative di confronto con tutti gli stakeholder del nostro sistema sociosanitario».