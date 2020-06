Morandi, l’anno dei Mondiali ’82 e il ricordo di una sera d’estate sul lago

Un dolce e nostalgico ricordo sul Lago Maggiore, quello che Gianni Morandi ha voluto condividere attraverso i suoi social network. Correva l’estate del 1982, un anno indelebile per i tifosi di calcio e tutti gli italiani che l’11 luglio avrebbero festeggiato il terzo titolo mondiale per gli azzurri.

Come ha voluto ricordare Morandi il 23 giugno di trentotto anni fa, mentre la nazionale scendeva in campo a Vigo, in Galizia, contro il Camerun, il cantante nativo di Monghidoro iniziava la propria tournée estiva prendendo parte al festival Azzurra Estate di Castelletto Ticino là dove termina il Verbano e inizia il fiume Ticino.

«Oggi – scrive il cantante, tra le personalità più amate sui social – guardando il mio diario ho visto dove ero e cosa facevo il 23 giugno di tanti anni fa, nel 1982. Era l’anno dei mondiali di calcio, vinta dalla Nazionale Italiana di Rossi, Tardelli, Zoff, Bearzot. Quel giorno l’Italia giocò con il Camerun e pareggiò 1 a 1. Io ero a Castelletto Ticino, per cantare. Era una festa del paese e cominciava la mia tournée estiva. Oggi ho da fare in giardino e ci ripenso».