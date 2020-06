Ospedale di Cuasso: il Comitato riprende la lotta con lenzuola di protesta

Troppo silenzio sul futuro dell’Ospedale di Cuasso al Monte, che dopo essere. stato al centro dell’attenzione con la sua rapidissima riconversione a Centro Covid, rischia di tornare nell’oblio.

E’ dunque il momento, secondo il Comitato per l’Ospedale di Cuasso, di riaccendere i riflettori sul futuro del nosocomio immerso nel verde della Valceresio.

«Dopo le nostre lettere e quella della Commissione socio-sanitaria della Comunità montana continua il silenzio del direttore generale di Asst 7 Laghi Bonelli – spiega Angelo Ferrarello, storico esponente del Comitato – Cuasso è vuoto, sono rimasti solo pochi pazienti Covid, che cosa succederà adesso? Abbiamo deciso di non far cadere l’attenzione e da domani esporremo lenzuola di protesta in diversi comuni della Valceresio e della Valganna, dopo aver chiesto ai sindaci l’autorizzazione. Domani sera iniziamo da Cuasso, poi man mano che arriveranno le autorizzazioni andremo anche negli altri comuni».