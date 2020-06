Riapre oggi il Parco della Magana a Cassano

«Da questo pomeriggio riapre il nostro amatissimo Parco della Magana». La comunicazione arriva, come sempre più spesso accade, direttamente dal profilo social del sindaco di Cassano Magnago, Nicola Poliseno.

Riapre la Magana, spazio ampio e molto amato anche da chi abita nei dintorni. Proprio nei giorni scorsi qualche cittadino cassanese si era chiesto quali fossero i motivi che impedivano ancora la riapertura, visto che in molte altre realtà i parchi avevano già riaperto dal 4 maggio (magari con limitate, puntuali “chiusure” nel caso emergessero comportamenti scorretti, come in un parco a Gallarate).

Ora la Magana riapre, con «tre sole raccomandazioni alle quali tutti ci dobbiamo attenere» chiarisce il sindaco Poliseno.

E le norme sono: distanza di almeno un metro tra tutte le persone non conviventi (la regola vale sia per gli adulti che per i piccini), divieto di assembramenti, utilizzo della mascherina(dai 6 anni in su). Fin qui il ruolo dei cittadini, mentre il Comune garantirà la sanificazione dei giochi dei bambini «due volte al giorno» (i giochi dei bambini, per evidenti ragioni di contatto diretto, sono un luogo potenzialmente rischioso).

«Sono certo che tutti saranno responsabili e faranno la propria parte» dice il sindaco. Il parco si estende per 60mila metri quadri e dovrebbe esserci spazio per tutti.