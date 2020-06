Saltrio, fiamme nella notte, brucia un tetto

Fiamme nella tarda serata di domenica a Saltrio.

L’allarme è scattato verso le 23 in via Cassi: una telefonata al 115 chiedeva l’intervento urgente dei vigili del fuoco per un incendio tetto.

I vigili del fuoco della sede di Varese e Tradate sono intervenuti per l’incendio della copertura di un edificio.

Sul posto hanno operato due squadre con due autopompe, un’autobotte e un fuoristrada.

A dare particolari problemi durante le operazioni di spegnimento è stato il materiale di cui era composto il tetto: la copertura era in eternit, un materiale molto pericoloso per la presenza di amianto soprattutto durante la combustione.

L’edificio interessato dall’incendio si trova di fianco ad una villetta.

I vigili del fuoco hanno completato le operazioni di spegnimento attorno alle 2 e non si registrano feriti.