Scontro tra due auto: tre donne ferite

Tre persone sono rimaste ferite in uno scontro tra due automobili. L’incidente è avvenuto attorno alle 10.40 a Induno Olona in via Porro, in pieno centro storico davanti al piazzale della chiesa.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale e i soccorritori del 118 con due ambulanze e un’auto medica.

Ad avere la peggio una donna di 86 anni trasportata in codice giallo in ospedale mentre le altre due di 34 e 43 anni hanno riportato conseguenze lievi.

Secondo la ricostruzione della polizia locale, lo scontro sarebbe legato a una precedenza negata per immettersi nel piazzale della chiesa.