Si è spento Alfredo Giaretta, fondatore dell’Enaip di Varese

Si è spento Alfredo Giaretta, storico preside di Enaip Varese. Malato da tempo, aveva 74 anni. Lascia la moglie Leonilde e due figli Luca e Licia che lo aveva reso nonno.

Uomo riservato e schivo, era un manager lungimirante e appassionato. All’interno delle Acli, ebbe l’idea di costruire un’offerta formativa concreta e laboratoriale e fondò, negli anni ’70, l’Enaip Varese, una delle prime in Lombardia poi confluite nell’attuale istituzione regionale.

I suoi collaboratori ne ricordano lo spirito innovatore, fu proprio lui a ideare, insieme all’architetto Cazzola, la sede di via Uberti: da una ex burrificio realizzò la sede formativa aperta a giovani studenti ma anche a lavoratori in cerca di riqualificazione, un simbolo dove convivevano le idee di formazione e lavoro.

« Da lui abbiamo imparato tanto, un metodo ma anche una filosofia che è poi quella che ci anima ancora oggi. Lavorava dietro le quinte, in silenzio, e teneva in piedi tutto il sistema con grande abilità. Generoso con i ragazzi, è sempre stata una guida» raccontano i suoi ex collaboratori.

« Un giorno abbiamo ragionato molto se si dovesse fare prima le cose importanti o quelle urgenti – racconta Sergio Preite– Per una realtà come la nostra che vive di scadenze era davvero difficile darsi un metodo. Lui era capace pur nell’urgenza di tenere fede alla sua visione, procedere verso le priorità senza lasciarsi distrarre dalle emergenze. Era un vero leader, che ispirava ma proteggeva anche la squadra. In lui ho sempre trovato conforto e sostegno . Ache se commettevo errori non mi sono mai sentito solo».

TRA I SOCI FONDATORI DELLA VARESEWEB

Alfredo Giaretta è stato tra i fondatori anche della nostra società editoriale, la Vareseweb, dove ha sempre avuto un posto nel Consiglio di Amministrazione

«Alfredo Giaretta – ricorda il presidente Marco Giovannelli – è stato il punto di riferimento della formazione a Varese e Busto Arsizio per più generazioni. Accettò con piacere di entrare nel Consiglio di amministrazione della Varese web portando per anni la sua esperienza e professionalità. Fino a quando la malattia non lo ha completamente bloccato ha continuato a partecipare alle attività.

Lo ricordo con piacere nel suo ufficio di via Uberti quando andavo a trovarlo prima ancora che nascesse Varesenews. Un uomo con una forte autorevolezza. Trasmetteva competenza e passione per il proprio lavoro. Abbiamo gestito insieme tante iniziative culturali. Poi nel 2003 l’ingresso nella Varese web e la disponibilità ad entrare nell’organo amministrativo. Ci mancherai Alfredo e grazie per i tanti anni ci lavoro insieme».

Tutto il consiglio di amministrazione della Vareseweb e la cooperativa Multimedia si uniscono al cordoglio per la morte di Alfredo Giaretta ed esprimono le più sentite condoglianze alla moglie Leonilde e ai figli.

I funerali di Alfredo Giaretta si svolgeranno domani, 17 giugno alle ore: 15:00, nella chiesa parrocchiale di Morosolo – Casciago, preceduti dalla recita del Santo Rosario alle ore 14:30.