Smottamento alle sorgenti del Campo dei Fiori, acqua non potabile in 7 comuni

Alfa Srl, la società pubblica che gestisce il Servizio Idrico Integrato in provincia di Varese, ha inviato questa mattina una lettera ai Sindaci di sette Comuni invitandoli ad emettere un’ordinanza di non potabilità dell’acqua fornita dagli acquedotti se non previa bollitura. I Comuni interessati sono quelli di Besozzo, Brebbia, Biandronno, Bardello, Bregano, Gavirate e Malgesso.

La comunicazione si è resa necessaria in quanto le forti piogge dei giorni scorsi hanno causato vari fenomeni di dissesto idrogeologico che hanno coinvolto anche le Sorgenti Nord del Campo dei Fiori.

I tecnici di Alfa sono intervenuti per ripristinare la situazione ed effettuare le dovute analisi, ma in attesa che la situazione sia normalizzata è opportuno vengano adottate tutte le precauzioni del caso. In particolare, si sta provvedendo alla messa in sicurezza dei punti di presa delle sorgenti al fine di evitare l’intrusione di materiale, come terra e detriti, proveniente dal versante dove è avvenuta la frana.

Alfa darà tempestiva comunicazione ai Comuni interessati sull’evolversi della situazione e sui risultati delle analisi effettuate dopo i campionamenti.