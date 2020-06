Solevoci Sunday Live , un nuovo programma per parlare di canto e di musica corale

Solevoci Sunday Live . Un nuovo programma di dirette streaming per parlare di canto e di musica corale. Primo appuntamento con Danilo Spada, musicista e neuroscienziato della musica

Dopo lo straordinario successo della diretta di domenica 31 maggio con la première del video “Together We’ll Sing…Oh Happy Day”, che in meno di una settimana ha già ottenuto 10.000 visualizzazioni su YouTube ed è stato ripreso da molte testate locali e nazionali, subito Solevoci è pronta a rilanciare. Un team – quello dell’Associazione Solevoci – troppo appassionato di canto e di musica corale per restare fermo.

E allora ecco che arriva Solevoci Sunday Live, il nuovo programma di dirette streaming che andranno in onda la domenica sera alle 21.00 sulla pagina facebook Dovesicanta.it e sul canale Youtube “Solevoci Official”.

Ma di cosa si tratta? «Avremo con noi ogni domenica un ospite diverso – ci racconta Fausto Caravati, presidente di Solevoci – neuroscienziati, psicologi, insegnanti di canto, pedagogisti, musicoterapisti e molto altro, per condividere l’importanza del canto corale sotto diversi aspetti».

Il format sarà quello delle dirette streaming, diventato una consuetudine per tutti, soprattutto in questo periodo. Un appuntamento interattivo per arricchire il nostro “bagaglio del canto”. Durante le dirette, infatti, sarà possibile per gli ascoltatori intervenire e porre all’esperto di turno i quesiti che più stuzzicano la curiosità in merito agli argomenti trattati.

Primo Appuntamento per tutti Domenica 7 giugno ore 21:00. Cosa succede nel nostro cervello #quando si canta? Perché quando cantiamo, a livello neurologico, si scatenano emozioni positive e benessere? Come e cosa la musica può curare? A tutte queste domande proverà a rispondere Danilo Spada, neuroscienziato della musica e musicista.

Su www.dovesicanta.it il programma dei prossimi appuntamenti.