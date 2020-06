Spaccio di coca, in manette a Gallarate pusher attempato

Un etto di coca nella casa del turco. Da qui gli investigatori del Commissariato di Gallarate sono partiti per seguire una rotta che li ha portati a trovare un altro personaggio inchiodato alle sue responsabilità per droga.

Si tratta di un cittadino albanese di 52 anni finito in manette su ordine del gip di Busto Arsizio dopo che le indagini della procura bustocca hanno consentito di raccogliere elementi essenziali per far scattare le manette: custodia cautelare in carcere per detenzione ai fini di spaccio di droga.

L’uomo, pregiudicato, è stato raggiunto dagli agenti nel pomeriggio di ieri, mercoledì 24 giugno dopo che gli investigatori hanno seguito i suoi spostamenti che prevedevano di piazzare la ‘roba’ – cocaina – in diversi locali pubblici della città specialmente la sera, specialmente con una clientela affezionata che raggiungeva anche a domicilio.

Le indagini sono partite dopo l’arresto a seguito del ritrovamento di 100 grammi di cocaina a casa di un cittadino turco, da cui è stato possibile risalire alle ramificazioni dei traffici.

Il sistema utilizzato è quello delle “palline“ o delle “caramelle“ (nella foto): poco quantitativo di coca addosso, frequenti viaggi così da escludere, in caso di perquisizione, il possesso per vendita, invocando l’uso personale della sostanza.

Il “magazzino“ della droga era in un bosco dove il cinquantaduenne di volta in volta andava a fare rifornimento per i clienti. Gli investigatori hanno sequestrato il cellulare che svelerà la rete dei clienti dell’uomo, ora in carcere.