Strade e verde, ecco come Castellanza spenderà i fondi regionali

Sistemazione del verde, opere di efficientamento energetico e messa in sicurezza strade; interventi stradali con la formazione di platee e passaggi pedonali rialzati, il rifacimento di tappetini d’usura e marciapiedi e infine intervento di riqualificazione del parco Cantoni.

Sono questi i 4 ambiti in cui l’amministrazione comunale di Castellanza ha deciso di intervenire utilizzando le risorse (500 mila euro) assegnate dalla Legge Regionale che prevede “Interventi per la ripresa economica” al fine di fronteggiare l’impatto economico derivante dall’emergenza sanitaria da Covid-19.

Gli interventi, che dovranno essere avviati entro il 31 Ottobre 2020 pena la decadenza del contributo, sono stati definiti nel corso dell’ultima riunione di Giunta dopo aver analizzato le valutazioni economiche presentate dall’Ufficio Tecnico Comunale.

Tra le opere previste l’efficientamento energetico e messa in sicurezza strade: Sostituzione di pannelli pedonali, non ancora con tecnologia a LED posizionati sui passaggi pedonali, comprese le paline di segnalazione attraversamento pedonale. Posa di sonda pinzometrica compresi semafori di segnalazione per allagamento per il sottopasso di viale Borri.

Saranno realizzate anche opere stradali quali formazioni platee e passaggi pedonali rialzati, quali la formazione di passaggio pedonale rialzato in via Santo Stefano, in viale Lombardia tra via Leopardi e via Verdi, in via Don Gnocchi, in viale Italia all’altezza di via San Camillo e via Rescalda all’altezza dell’incrocio con viale Italia. In programma inoltre il rifacimento del manto stradale e di marciapiedi in una serie di vie cittadine.

Con le risorse regionali sarà infine riqualificato il parco Via Cantoni dove sarà sistemata la vegetazione e i percorsi interni, con piantumazioni arboree per realizzare quinte e spazi di contenimento oltre alla sistemazione dei giochi e alla loro implementazione

«Le risorse assegnate da Regione Lombardia sono una vera e propria boccata d’ossigeno – ha dichiarato il Sindaco della Città di Castellanza, Mirella Cerini – che ci consentirà di intervenire per sistemare una serie di situazioni relative all’efficientamento energetico e alla messa in sicurezza di diverse strade cittadine. Gli interventi sono stati concordati con l’Ufficio Tecnico Comunale e con la Polizia Municipale anche tenendo conto delle segnalazioni pervenute dai cittadini». Abbiamo poi ragionato sull’opportunità di accedere ad un nuovo finanziamento per completare le opere di messa in sicurezza delle scuole Manzoni, in aggiunta ai lavori già previsti nell’estate 2020 e coperti da finanziamento statale, che verranno programmate per l’estate 2021.