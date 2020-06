Il teatro di progetto Zattera incontra di nuovo i bambini

Tornano ad esibirsi in presenza per il loro giovanissimo pubblico gli attori Martin Stigol e Noemi Bassani di Progetto Zattera che propongono per il mese di luglio la mini rassegna “R-estate con noi 2020”: due spettacoli teatrali ispirati alle favole classiche da mettere in scena sotto la tensostruttura dei Giardini Estensi.

Si comincia mercoledì 15 luglio alle ore 20.30 dal Gatto con gli stivali: la fiaba classica di Perrault, raccontata a due voci, diventa un esilarante mondo di fantasia, nel quale il Gatto, l’Orco e la Regina compaiono dalle scatole di cartone di un trasloco.

Il secondo appuntamento, mercoledì 22 luglio sarà con Hansel e Gretel, stesso posto, stessa ora.

Gli spettacoli sono adatti ad un pubblico dai 3 anni in su.

L’ingresso è a offerta libera.

La prenotazione è obbligatoria contattando il 349.3281029 oppure scrivendo a prenotazionesociale@libero.it.