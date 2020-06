Trenta scatoloni di cibo a Carnago diventati sacchetti della spesa

La Caritas di Carnago ha sede in parrocchia e può contare sull’aiuto di circa 12 volontari. Da sempre attivi sul territorio, in occasione dell’emergenza sono riusciti a mettere in moto una rete in grado di dare supporto a circa 20 famiglie.

I carrelli solidali di Tigros hanno fornito prodotti che sono stati raccolti dai volontari e consegnati direttamente alla Caritas: circa 30 scatoloni di cibo che è stato poi suddiviso in borse della spesa che i volontari hanno provveduto a rendere disponibili per chi aveva fatto richiesta. In alcuni casi veniva consegnata a casa, in altri gli utenti potevano recuperarla direttamente in sede, senza entrare in contatto con nessuno. Il sostegno e il supporto sono ancora in funzione ancora oggi. La Caritas è aperta tutti i sabato mattina.

Nell’ordinaria amministrazione, quindi fuori dall’emergenza, gli sportelli attivi sono quattro ovvero: il “Centro di Ascolto”, lo “Sportello Dare e Ricevere”, lo “Sportello Generi Alimentari” e lo “Sportello Mobili”. «Noi della Caritas Parrocchiale cerchiamo di essere presenti nelle principali manifestazioni ed eventi del paese, con lo scopo di farci conoscere e di raccogliere fondi per mantenere le nostre attività caritatevoli», spiegano i volontari.