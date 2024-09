L’ex asilo diventa accademia musicale, a Carnago un nuovo spazio per la cultura

Sabato 14 settembre ore 11 a Carnago (frazione Rovate), l’associazione musicale Giuseppe Verdi inaugurerà la nuova sede aggiunta. Un evento importante, l’ex asilo San Bartolomeo riaprirà le sue porte trasformato nella nuova sede aggiunta dell’associazione fondata a Lonate Ceppino nel 1904 che celebra quest’anno il 120° di fondazione.

L’accademia di musica, arte e spettacolo che negli ultimi anni è diventata un punto di riferimento per la formazione artistica nel territorio che, dopo la riforma governativa rivolta agli Enti del Terzo Settore, dal 2019 si propone di offrire un’educazione musicale, artistica e l’apertura della nuova sede segna un passo fondamentale nel suo percorso. Situato nel cuore di Rovate di Carnago (VA) l’ex asilo San Bartolomeo è un edificio storico edificato nell’anno 1915 e profondamente legato alla comunità e con questa nuova destinazione proseguirà la sua opera in veste culturale.

«Non si tratta solo di formare musicisti o artisti», sottolineano i responsabili dell’associazione Davide Lovo presidente e Alessandro Ferrari direttore dell’accademia, «ma di creare uno spazio dove l’arte diventi uno strumento di crescita personale e collettiva».

Questa visione abbraccia l’idea che la cultura non sia solo una questione di tecnica, ma anche di impatto sociale, capace di avvicinare le persone, stimolare il pensiero critico e dare voce a nuove generazioni di creativi. A partire da quest’anno, l’accademia non si limiterà ai corsi strettamente musicali, ma come prevede lo statuto sociale amplierà la sua offerta in campo artistico proponendo laboratori di disegno e tecniche di illustrazione, rispondendo al crescente desiderio della comunità di trovare luoghi di espressione artistica a tutto tondo.

Questi nuovi percorsi offriranno ai giovani e agli adulti uno spazio dove coltivare creatività e abilità manuali, contribuendo così a promuovere un dialogo tra diverse forme di espressione artistica. La cerimonia di inaugurazione sarà in onore del grande Giuseppe Verdi con un esecuzione moderna del Va Pensiero a cui seguirà l’inno d’Europa e d’Italia con il tradizionale taglio del nastro tricolore da parte del Sindaco Barbara Carabelli e del Parroco don Giorgio Maspero proseguendo con la consegna dei diplomi relativi all’anno accademico 2023/2024, inoltre le giornate del 14 e 15 settembre si svolgeranno in forma di Open Day, l’accademia offrirà lezioni aperte gratuite per presentare i vari corsi, laboratori e gruppi musicali, permettendo ai partecipanti di conoscere da vicino l’offerta formativa e interagire con gli insegnanti. L’apertura della nuova sede non è solo un segnale di espansione dell’offerta formativa, ma anche un passo importante verso la creazione di un luogo di aggregazione culturale.

La Verdi Musica Arte & Spettacolo A.P.S – E.T.S

Via don Davide Albertario 3 Lonate Ceppino – VA

e-mail : amministrazione@laverdimusica.org www.laverdimusica.org