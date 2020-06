Il Twiggy non riapre, appuntamento a settembre

«Riapriremo a settembre». Il Twiggy di Varese resta chiuso e rimanda l’appuntamento con i suoi clienti alla fine dell’estate.

«Il nostro locale vive sulla socialità, le persone che lo frequentano sono abituate a vivere un certo tipo di esperienza e vogliamo continuare a dargli quel tipo di modalità di fruizione».

Francesco Brezzi, gestore del locale, ha preso la decisione di non riaprire nonostante i decreti ministeriali abbiamo dato ai locali la possibilità di alzare la saracinesca: «Preferiamo ripartire come e meglio di prima – sottolinea -. Oltre alle limitazioni e alle normative previste, al momento non ci converrebbe aprire anche da un punto di vista economico, il Twiggy è un locale prettamente stagionale. La decisione di rimandare la riapertura è stata presa in condivisione con Andrea Frattini e il resto dello staff, tutti siamo d’accordo nel dire che aprire a metà non ha senso».

Il locale, punto di riferimento per molti varesini, pensa quindi alla prossima stagione e all’offerta da proporre ai suoi clienti, sempre che numeri e norme del Coronavirus lo permettano.