Un giovane cervo a Cunardo

Un bellissimo esemplare di cervo è stato fotografato questa mattina, venerdì 12 giugno, da Marco Soffientini che ha pubblicato due foto nel gruppo Facebook “Oggi nel Varesotto”.

Il giovane cerco si trovava a bordo strada e probabilmente si è avvicinato in cerca di cibo. Capita spesso infatti, di vedere animali di questo tipo uscire dai boschi in cerca di cibo. È quindi necessario fare sempre molta attenzione alle zone in cui è segnalata la loro presenza, sopratutto quando si è alla guida.